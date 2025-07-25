Зелёный чай и другие напитки, которые естественным образом снизят уровень гормона стресса

Ferra.ru

Уровень кортизола резко повышается при стрессе. Считается, что помочь успокоить нервную систему могут определённые напитки.

Какие напитки естественным образом снижают уровень гормона стресса
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Зелёный чай. Он содержит эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), благодаря чему может способствовать снижению уровня кортизола.

Женьшеневый чай. Приём добавок с женьшенем в течение четырёх недель снизил уровень кортизола на 16%. Правда, в пищевых добавках, скорее всего, концентрация женьшеня намного выше, чем в чае.

Напитки с магнием. Одно исследование показало, что магний способен уменьшить всплеск кортизола после тренировки.

Напитки с ашвагандой. Употребление таких напитков может снизить уровень кортизола. Исследования показали, что ежедневный приём экстракта ашваганды в дозах от 240 до 1250 мг этому способствует.

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Напитки на основе йогурта. Это йогурт и кефир. Они могут содержать гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), способную снизить уровень тревожности и стресса.

Ячменный сок. Ещё один натуральный источник ГАМК.

Апельсиновый сок. Есть доказательства, что приём больших доз витамина С приводит к более быстрому восстановлению уровня кортизола после стрессовых ситуаций и, возможно, к снижению общего уровня кортизола. Однако в исследованиях, посвящённых витамину С, использовались дозы от 1000 до 3000 мг. К слову, в одном стакане сока апельсина содержится всего 124 мг этого витамина. То есть чтобы получить такое количество, вам пришлось бы выпивать от 8 до 24 стаканов апельсинового сока каждый день.

Кокосовая вода. Она богата калием, электролитами. С низким уровнем калия часто сталкиваются люди с синдромом Кушинга, который связан с воздействием высокого уровня кортизола.

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