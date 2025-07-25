Какие напитки естественным образом снижают уровень гормона стресса

Уровень кортизола резко повышается при стрессе. Считается, что помочь успокоить нервную систему могут определённые напитки.

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Зелёный чай. Он содержит эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), благодаря чему может способствовать снижению уровня кортизола.

Женьшеневый чай. Приём добавок с женьшенем в течение четырёх недель снизил уровень кортизола на 16%. Правда, в пищевых добавках, скорее всего, концентрация женьшеня намного выше, чем в чае.

Напитки с магнием. Одно исследование показало, что магний способен уменьшить всплеск кортизола после тренировки.

Напитки с ашвагандой. Употребление таких напитков может снизить уровень кортизола. Исследования показали, что ежедневный приём экстракта ашваганды в дозах от 240 до 1250 мг этому способствует.

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Напитки на основе йогурта. Это йогурт и кефир. Они могут содержать гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), способную снизить уровень тревожности и стресса.

Ячменный сок. Ещё один натуральный источник ГАМК.

Апельсиновый сок. Есть доказательства, что приём больших доз витамина С приводит к более быстрому восстановлению уровня кортизола после стрессовых ситуаций и, возможно, к снижению общего уровня кортизола. Однако в исследованиях, посвящённых витамину С, использовались дозы от 1000 до 3000 мг. К слову, в одном стакане сока апельсина содержится всего 124 мг этого витамина. То есть чтобы получить такое количество, вам пришлось бы выпивать от 8 до 24 стаканов апельсинового сока каждый день.

Кокосовая вода. Она богата калием, электролитами. С низким уровнем калия часто сталкиваются люди с синдромом Кушинга, который связан с воздействием высокого уровня кортизола.

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