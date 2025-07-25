Врач рассказала о связи шума и заболеваний сердца

Шумовое загрязнение может привести к следующим неблагоприятным последствиям: сенсоневральная тугоухость, тиннитус (субъективный ушной шум), артериальная гипертензия и нарушения ритма сердца, стресс, тревожное расстройство, неврозы, нарушения сна, памяти и внимания. Об этом «Газете.Ru» рассказала оториноларинголог-сурдолог Сети клиник Lahta Clinic Анастасия Быкова.

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«Наш организм негативно реагирует на громкие звуки и шумы не просто так. Базово это проявление защитного рефлекса, который сигнализирует об опасности для человека в окружающей среде. Вспомните, как громко звучат гудки вагонов в метро или поезда при пересечении пешеходных зон и автомобильных дорог. Это необходимо для безопасности людей и повышения их внимания. Однако в городской среде шум постепенно становится привычным, что не отменяет его неблагоприятного эффекта. У нас снижается восприятие и обработка новой информации, появляются усталость, головные боли, усиливается раздражительность. У людей, чья профессия связана с промышленным, строительным шумом, гораздо быстрее могут проявиться патологические изменения в состоянии здоровья, хотя и остальные жители мегаполисов в группе риска», — объяснила врач.

Существуют различные документы, регламентирующие допустимые уровни шума и их длительность воздействия.