В каких регионах России чаще всего выявляют рак легкого

Риск развития рака легкого выше в регионах Дальнего Востока, на Урале и в Сибири, рассказал «Газете.Ru» главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин.

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«Заболеваемость раком легкого, трахеи и бронхов выше в тех регионах России, где выше доля курильщиков. Например, отдельные регионы Дальнего Востока — лидеры по числу курящего населения и также в топе по числу пациентов с онкологическими болезнями органов дыхания. Меньше всего курят на Кавказе», — объяснил Тюрин.

Также в группу риска входят жители регионов с неблагоприятной экологической обстановкой.