Косметолог предупредил об опасности бассейнов

В бассейне есть риск подхватить опасные вирусы и бактерии, в том числе заразиться хламидиями, грибком, ротавирусом, предупредила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. При этом неважно, в каком купальнике будут плавать люди – ткань для микроорганизмов барьером не является, подчеркнула она в беседе с 360.ru.

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Так врач ответила на предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить стринги в открытых бассейнах с целью снизить риск распространения передающихся половым путем заболеваний. Однако от типа купальных плавок вероятность заразиться в бассейне не зависит, заверила Егорова.

«Хламидии можно подцепить. Только это не зависит от того, стринги, не стринги. Казуистические случаи, конечно, но теоретически можно. Больше ничем нельзя, хоть ты голый, хоть ты в шортах купаешься, вода все равно попадает», — пояснила специалист, добавив, что ткань не является фильтром для бактерий.

Из заболеваний, передающихся половым путем, в бассейне можно заразиться только хламидиями, так как гонококки, трихомонады, бледные трепонемы не выживают в регулярно хлорируемой воде при хорошем озонировании, добавила медик. Кроме того, по ее словам, есть риск подхватить другие болезни – например, ротавирус или грибок.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков подчеркивал, что возбудители ротавирусной инфекции размножаются в неухоженных бассейнах и отелях. Он посоветовал при поездках на отдых регулярно требовать уборки в номерах и санузлах, а также стараться не заглатывать воду при купании в море.