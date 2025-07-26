Как питаться для здоровья почек

Растительная диета играет ключевую роль в профилактике и лечении хронической болезни почек (ХБП). Об этом заявила диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

«Большая приверженность преимущественно растительной пище связана с более низким риском развития ХБП и с замедлением ее прогрессирования, — отметила специалист, ссылаясь на научные исследования.

Диетолог призвала сократить потребление животных белков и заменить их растительными белками. Помимо этого, врач рекомендует сделать упор на профилактику, потому что в клиническом ведении пациентов с ХБП диализ сам по себе оказывает негативное воздействие на окружающую среду, пишет издание «Газета.ру.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала о пользе лимона и лайма для очистки организма. По ее словам, эти цитрусовые единственные фрукты, которые не закисляют, а ощелачивают внутреннюю среду организма. Попадая в желудок, они стимулируют секрецию соляной кислоты.