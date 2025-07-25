Как обычный дождь может навредить здоровью человека

Обычный дождь или арктический снег могут представлять опасность для человека, так как во всем мире наблюдается увеличение уровня трифторуксусной кислоты (TFA) в различных видах осадков. Химическое соединение попадает в окружающую среду через промышленные выхлопы, после чего способно проникать в кровь человека, к таким выводам пришли ученые. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, насколько эта кислота опасна для людей и есть ли вероятность таких дождей в России.

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Трифторуксусная кислота — более концентрированная, в отличие от обычной уксусной кислоты. По своим свойствам она напоминает соляную кислоту из-за наличия атомов фтора в структурном соединении. Поэтому она действительно может представлять опасность для человека, рассказала доцент института экологии РУДН, кандидат биологических наук Анна Курбатова:

Пока нельзя сказать наверняка, что эта кислота серьезно влияет на работу всех органов организма, но не исключено, что она может негативно сказаться на работе эндокринной и репродуктивной систем. При этом при попадании кислоты в организм ухудшение состояния не происходит резко. И, в отличие от других экотоксикантов, трифторуксусная кислота не может накапливаться в жировых клетках или в органах, а постепенно выводится из организма. Тем не менее зарубежные ученые уже планируют отнести ее к первому классу опасности.

В окружающую среду трифторуксусная кислота попадает в результате деятельности различных производств, а поскольку Россия является крупной промышленной державой, вероятность распространения вещества в нашей стране не исключена, отметила эксперт.

У нас осуществляют деятельность различные производства, поэтому вполне возможно, что в РФ могут пройти дожди, которые будут содержать трифторуксусную кислоту. А вот в Таиланде, к примеру, такого быть не может, так как в стране нет крупных промышленных производств, — объяснила Курбатова.

Попасть в организм человека кислота может только при потреблении плохо очищенной воды, подчеркнула собеседница «ВМ».

Трифторуксусная кислота может проникнуть в кровь, к примеру, при потреблении грунтовых или поверхностных вод. При этом проникнуть внутрь через кожу кислота не способна, потому что ее концентрации в осадках будет недостаточно. Не может она попасть и через еду, так как в почве другой арсенал вредных компонентов (пестициды и тяжелые металлы), а вероятность распространения трифторуксусной кислоты здесь очень мала, — заверила биолог.

Однако само вещество еще не до конца изучено специалистами, поэтому сложно наверняка определить, представляет ли оно реальную угрозу для человека или нет, добавила эксперт.

Совсем недавно в США был подписан указ, который обязывает убрать с полок аптек препараты, содержащие компонент фенилэфрин, который якобы представляет опасность для здоровья и жизни человека. Может ли это вещество навредить, выясняла «ВМ».