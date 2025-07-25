Какие напитки стоит употреблять в самолете

Пассажирский самолёт - это замкнутая система с сухим воздухом, пониженным давлением и низким содержанием кислорода. Именно поэтому всё, что мы едим и пьём на высоте, усваивается не так, как на земле.

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Чай и кофе. В большинстве авиакомпаний вода для приготовления этих напитков набирается в специальные баки, которые должны регулярно очищаться. Но это правило на деле соблюдается не всегда. Поэтому в воде могут накапливаться вредные бактерии. Вторая проблема заключается в кофеине, который только усиливает обезвоживание.

Алкоголь. В организме на высоте становится меньше кислорода, а спиртное только усиливает этот эффект. Из-за этого возникает нагрузка на сердце и мозг, вы можете ощутить головокружение, тошноту или тревогу. Помимо этого, алкоголь во время полёта быстрее всасывается в кровь и усиливает опьянение. И последнее: алкогольные напитки нарушают сон.

Газировка. Из-за таких напитков на высоте возникает повышенное газообразование. Кроме того, сахар и кофеин в газировке усиливают обезвоживание.

Лучшим выбором во время полёта будет простая вода. Также полезными вариантами станут томатный сок, слегка подсолёная вода, разбавленные натуральные соки, напитки с электролитами.

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