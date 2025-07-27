Фитнес-эксперт объяснил, как продолжать тренировки при джетлаге

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как лучше организовать тренировки при смене часового пояса.

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Для тех, кто привык заниматься регулярно, отпуск становится некой "головной болью", ведь за границей не всегда можно организовать необходимые условия для качественных занятий. Например, когда я активно занимался силовым троеборьем, для меня было принципиально в любой точке мира найти отель с тренажерным залом. И могу сказать, что это всегда вызывало серьезные трудности, ведь обычно в гостиницах нет нормального силового оборудования. То есть мне приходилось искать на месте отдельный фитнес-клуб.

С похожей проблемой сталкивается любой, кому важно не пропускать тренировки, когда нужны определенные условия. Причем это касается даже, казалось бы, обычного бега – когда тренировку можно организовать практически на любой территории. Но главной помехой здесь становится слишком высокая температура воздуха на многих курортах.

Есть и еще фактор, который может не просто помешать регулярно заниматься, но и нарушить режим занятий целом. Это смена часовых поясов.

Как организовать тренировки при так называемом джетлаге, разберем в этом материале.

Джетлаг – это не просто смена часовых поясов. Это синдром, возникающий из-за рассогласования циркадного ритма человека с природным суточным.

Для данного состояния характерен ряд симптомов:

слабость и вялость;

потеря аппетита или проблемы с пищеварением;

раздражительность, тревожность, рассеянность;

сложности с концентрацией и работой;

плохое настроение.

Считается, что достаточно смены времени на два-три часа, чтобы почувствовать на себе ряд симптомов. А что же говорить, если разница составляет больше 6–8 часов? Как заниматься, когда чувствуешь себя вялым?

Конечно, можно дать совет – просто подождать, чтобы организм адаптировался к "изменениям". Но на это тоже нужно время: если разница в часовых поясах небольшая, то организму, как правило, необходимо два-три дня для адаптации, а вот при сильной разнице – до двух недель. При условии, что редко кто отдыхает больше четырнадцати дней подряд, возникает просто патовая ситуация.

Как же заниматься в данном случае? За неделю-две до отпуска, особенно если вы летите в страну с большой разницей по времени, постарайтесь максимально приблизить свой график к будущему режиму. Например, ложитесь раньше/позже спать или сместите время тренировок, чтобы оно было максимально приближено ко времени занятий за границей.

Первые дни по прилете не спешите бежать в зал. Ваша задача – составить свой режим дня так, чтобы вы могли позволить себе спать необходимое количество часов. Для человека, который регулярно занимается, это важный фактор восстановления. Возможно, у вас получится организовать дневной сон либо вы сможете ложиться раньше.

Сами тренировки должны быть посильными: нет никакой необходимости заниматься в привычном для вас режиме и ритме. Вы все равно чисто физически не сможете показывать результат, к которому привыкли дома.

Главное, что вы должны понять: задача этого периода занятий – поддержание формы, а не ее совершенствование. Более того, пока организм адаптируется к смене часового пояса, избыточные нагрузки могут ослабить иммунитет, в результате чего вы можете просто заболеть.

Также важно понимать, что по возвращении домой вы также столкнетесь с джетлагом, а это значит, что заниматься придется по такому же принципу, как и в отпуске.

Важно следить за рационом питания, ведь для отпуска характерно не только обжорство, но и проблемы с пищеварением в целом. Часто люди с этим сталкиваются в экзотических странах, просто потому, что многие блюда непривычны нашей пищеварительной системе. Другими словами, к рациону нужно будет отнестись со всей ответственностью. Если вы хотите регулярно заниматься, не пропуская занятий, – не время для дегустаций.

Это же касается и алкоголя, употребление которого лучше минимизировать, так как он снижает способность организма адаптироваться к изменениям условий среды и времени.

Несложно сделать вывод, что нет никакой необходимости прерывать занятия в отпуске. Главное – давать нагрузку, соответствующую вашему самочувствию в конкретном регионе или стране.