Ортопед рассказал, чем опасна плоская обувь

Летом жаркая погода и долгие прогулки создают дополнительную нагрузку на наши ноги, что чревато проблемами со стопами. Как правильно выбирать обувь в теплое время года без вреда для здоровья, рассказал Life.ru врач травматолог-ортопед НКЦ 3 ФГБНУ им. Б. В. Петровского Дмитрий Беляков.

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Эксперт перечислил основные правила, которых нужно придерживаться при покупке обуви. Важно учитывать длину, которая должна быть чуть больше длины стопы - на 0,5-1 см. Предпочтительная высота каблука - от 1 до 2 см: в таком случае нагрузка на стопы будет равномерной, а риск развития плоскостопия снизится.

По словам Белякова, ремешки на обуви не должны быть слишком узкими, чтобы избежать отеков и воспалений. Также врач рекомендует обращать внимание на материал, из которого сделана обувь.

При этом он отметил, что главное правило, которым следует руководствоваться при выборе, - это комфорт.

Некачественная или неподходящая обувь может вызвать серьезные проблемы со стопами. Например, чрезмерное давление может привести к развитию поперечного плоскостопия, натоптышей, молоткообразной деформации пальцев, отклонению первого пальца стопы наружу, образованию болезненных шишек и невром.