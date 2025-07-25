Названа бесполезная популярная добавка для похудения

Пиколинат хрома, или трехвалентный хром — популярная добавка, которую принимают для похудения и набора мышечной массы. Однако на самом деле она никак не влияет на вес и рост мышц, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

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«Пиколинат хрома, или трехвалентный хром, продавался в США как средство для развития мышц у спортсменов и как средство для снижения веса. На фоне волны продаж были проведены клинические исследования, которые показали возможность использовать хром в терапии нарушения толерантности к глюкозе и сахарного диабета второго типа. Однако, по мере накопления данных, многочисленные исследования и метаанализы не выявляли значимой связи применения пиколината хрома ни с увеличением мышечной массы, ни с потерей жировой ткани, ни со снижением инсулинорезистентности», — отметил доктор.

Кроме того, по его словам, в медицинской практике не зафиксировано ни одного пациента с дефицитом хрома, так как данный элемент содержится во многих продуктах питания (рыба, яйца, злаки, мясо).