Невролог дал совет, как поддерживать здоровье мозга

В Новосибирской области проходит неделя здоровья головного мозга. Врач-невролог Светлана Дума объяснила, как физическая активность, чтение книг и ручное письмо помогают улучшить когнитивные функции и защитить мозг от возрастных изменений.

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В минздраве детально объяснили, как можно сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте. Основное значение имеет развитие мелкой моторики рук.

«В конечностях расположено множество нервных окончаний, которые напрямую связаны с мозгом. Потеря мелкой моторики приводит к ухудшению памяти, а позже — к деменции», — предупредила невролог из регионального сосудистого центра БСМП №1 Елена Страутманис.

Она советует жителям Омска регулярно выполнять простые упражнения. К примеру, растирать ладони, делать гимнастику для рук, заниматься творчеством, массировать пальцы. Кроме того, будут полезны обыденные занятия — мытье посуды, сортировка монет и пуговиц.

Ранее писали, что баланс между активностью и отдыхом — ключ к продуктивности, эмоциональной устойчивости и крепкому здоровью. Кроме того, полная победа над раком пока невозможна, но шаг вперёд очевиден.