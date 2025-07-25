Как сохранить ментальное здоровье и оказать себе помощь в трудной ситуации

Стрессовые ситуации подстерегают нас на каждом шагу: конфликты на работе, трудности с учебой, проблемы в отношениях с близкими. В таких условиях можно запросто потерять контроль над собой, и тогда пострадает ментальное здоровье. Ведь стресс негативно влияет не только на физическое состояние человека, но и на его психологический настрой и эмоциональное благополучие.

Фундаментом психологического здоровья является качественный сон. Если человек не высыпается, даже самые лучшие практики по восстановлению ментального здоровья не дадут должного эффекта, рассказал психологслужбы психологической поддержки Тюменского ГМУ Минздрава России Дмитрий Долганов.

Не менее важен сбалансированный рацион: в меню должны присутствовать фрукты и овощи, крупы, животный и растительный белок. Благодаря этим продуктам организм получает ресурсы, необходимые для функционирования нервной системы.

Чтобы оказать себе экспресс-помощь в стрессовой ситуации, эксперт порекомендовал прибегнуть к дыхательным техникам и физической активности.

«Дыхательные техники быстро снижают тревожность и восстанавливают баланс. Физическая активность снижает уровень стресса, улучшает настроение и повышает устойчивость к нагрузкам», — сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Кроме того, Дмитрий Долганов напомнил о важности поддержки близких и общения с друзьями и родными. Это можный ресурс в борьбе со стрессом, отметил эксперт. Душевные разговоры помогают человеку не чувствовать себя одиноким, иначе взглянуть на проблему или ситуацию и дарят эмоциональную поддержку.

«Забота о себе — это неотъемлемая часть успешного обучения, профессиональной деятельности и личностного развития, ведь только при условии постоянной поддержки себя можно справляться с нагрузками и сохранять баланс», — резюмировал психолог.

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