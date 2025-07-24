Как подготовиться к наступлению менопаузы

Момент наступления менопаузы нельзя назвать внезапным или резким, организму всегда предшествует определенный подготовительный период, который врачи называют перименопаузой. Это время, когда гормональный фон женщины начинает постепенно меняться, и хотя внешне она может ощущать себя вполне здоровой, внимательное отношение к своему самочувствию позволяет заметить первые сигналы. Особенно важно знать эти признаки тем, у кого есть предпосылки к ранней менопаузе, ведь в таком случае изменения могут начаться задолго до привычного возраста. К. м. н., иммунолог-репродуктолог, доцент кафедры клинической аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Гульнара Филатова подробно рассказала, на что женщинам стоит обратить внимание, чтобы не пропустить начало менопаузы.

Симптомы приближающейся менопаузы

Первый звоночек — это изменения в менструальном цикле. Он может становиться короче или, наоборот, удлиняться, месячные идут реже или неожиданно обильнее, могут появляться мажущие выделения в середине цикла.

«Однако не всегда нерегулярность менструаций связана именно с приближающейся менопаузой, поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а вовремя обратиться к врачу», — советует врач.

На фоне гормональных изменений могут меняться и другие привычные процессы в организме. Часто появляются жалобы на ночные приливы жара, чувство внезапного жара в лице, голове или верхней части тела, сопровождающееся покраснением кожи, повышенным потоотделением, учащенным сердцебиением. Гульнара:

«Такие приливы могут возникать и днем, но ночные особенно неприятны, так как нарушают сон, делают его поверхностным и не восстанавливающим. Со временем это приводит к хронической усталости, снижению концентрации внимания, ухудшению настроения».

Еще один ранний сигнал приближающихся изменений — это резкие перепады настроения, повышенная тревожность, раздражительность или даже депрессивные состояния, которые женщина не может объяснить внешними обстоятельствами. Врач:

«На фоне недостатка эстрогенов ухудшается качество сна, появляется бессонница, ощущение постоянной усталости даже после ночного отдыха. Нередко меняется восприятие собственного тела: появляется сухость кожи, слизистых оболочек, особенно в интимной зоне, ухудшается качество волос, ногтей. Снижение уровня половых гормонов сказывается на либидо, на реакции организма на привычные эмоциональные или физические стимулы. Иногда женщина замечает, что даже после небольших физических нагрузок она стала быстрее уставать, появились неприятные ощущения в области сердца, скачки давления, внезапные головокружения».

Какие анализы сдать

Все эти симптомы не всегда проявляются одновременно или выражены резко. У одних женщин перименопауза проходит почти незаметно, у других же может сопровождаться весьма ощутимыми изменениями самочувствия. Если есть сомнения, стоит обратиться к врачу-эндокринологу, который поможет определить, действительно ли это начало возрастной перестройки. Современные методы диагностики позволяют точно оценить гормональный фон женщины. Прежде всего репродуктолог рекомендует сдать следующие анализы:

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон).

ЛГ (лютеинизирующий гормон).

Эстрадиол.

Прогестерон.

«Уровень ФСГ в начале перименопаузы постепенно растет, а уровень эстрогенов снижается — это закономерный процесс, который подтверждает начало гормональных изменений. Однако одного анализа часто недостаточно, важно оценить динамику, поэтому повторные исследования спустя несколько месяцев дают более точную картину», — рассказывает врач.

Какие еще обследования пройти

Кроме гормонального статуса, врач может рекомендовать проверить функцию щитовидной железы, так как схожие симптомы нередко связаны не с климаксом, а с заболеваниями этой железы. Также важно контролировать уровень витамина D, кальция, сделать анализы крови, чтобы исключить анемию и другие нарушения, которые могут усиливать неприятные ощущения в этот период.