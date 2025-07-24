Кардиолог призвала отказаться от приема магния

Кардиолог Ирина Васильева призвала отказаться от приема магния. Вместо этого в своем Telegram-канале она порекомендовала россиянам получать его из продуктов.

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«Добавки с магнием не показали эффективности в отношении профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, за исключением ситуаций, когда был лабораторно доказан дефицит», — пояснила Васильева.

По ее словам, такие ситуации случаются редко, в основном при грубом нарушении работы органов и систем организма, поэтому лучше получать магний из пищи (орехи, семена, зеленые листовые овощи, бобовые, цельнозерновые продукты). Как добавила Васильева, если человек пьет магний для поддержания работы сердца, то этот способ вряд ли не поможет.

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