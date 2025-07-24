Стоматолог объяснил, как не остаться без зубов

Для полноценного ухода за полостью рта одной лишь зубной щетки и пасты недостаточно, утверждает Владимир Садовский, почетный президент Стоматологической Ассоциации России и врач-стоматолог. В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что в идеальный набор средств по уходу за зубами должны входить четыре основных компонента: зубная щетка, паста, флосс и ополаскиватель.

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«Постоянно застревающая пища может приводить к кариесу зубов в межзубных промежутках и вызывать гингивит, а потом и пародонтит», – подчеркнул он.

Садовский также пояснил, что остатки пищи, становятся источником питания для бактерий в ротовой полости. В процессе их жизнедеятельности выделяются органические кислоты, которые могут нейтрализовать полезные для эмали щелочные остатки. Это может привести к нехватке необходимых компонентов в слюне и, как следствие, к кариесу.

С использованием зубной щетки и пасты все довольно просто – их следует применять ежедневно, как минимум дважды: утром после пробуждения и перед сном.

Флосс, или зубная нить, играет ключевую роль в гигиене полости рта. Он предназначен для очистки труднодоступных мест между зубами.

Что касается ополаскивателя, то его использование является желательным, но не обязательным. Врач рекомендует выбирать его в зависимости от состояния полости рта пациента.

Кроме того, в последние годы жевательная резинка без сахара также стала популярным средством гигиены. Она рекомендуется для использования между приемами пищи, чтобы помочь очистить зубы от остатков еды.

Ранее россиян предупредили, чем может обернуться самостоятельное лечение кариеса и отбеливание зубов. Врач рассказала о своем опыте работы с пациентами, которые столкнулись с негативными последствиями подобного «домашнего лечения». Одним из таких случаев стал визит женщины с запущенным воспалительным процессом.

Напомним, стоматолог Балакирева предупредила, что проблемы с зубами могут стать причиной ненаступления беременности. По ее словам, даже кариес может стать серьезной проблемой при зачатии ребенка. Об этом пишет издание 360.ru.