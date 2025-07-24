Если после сна, долгого сидения или физической нагрузки у вас болит плечо, возможно, зажата подлопаточная мышца. А значит, поможет простое упражнение, которое займет не больше минуты.

Вытяните руку перед собой, покажите «палец вверх», а затем медленно заведите руку назад по дуге. Двигайтесь плавно, без рывков. Повторите 10-15 раз. Вы можете почувствовать легкий щелчок, тепло или снижение напряжения – это нормальная реакция.

Что делать, если начали болеть стопы

Такое движение активирует кровоток, восстанавливает подвижность плечевого сустава и снимает скованность. Особенно эффективно, если вы часто работаете за компьютером, спите на боку или носите тяжелую сумку на одном плече.

Это не замена лечению, но отличный способ помочь себе быстро и безопасно. Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.