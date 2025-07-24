Ортопед перечислил полезные свойства скакалки

Врач-травматолог-ортопед медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков раскрыл полезные свойства скакалки. Его слова приводит «Лента.ру».

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Аржаков заявил, что тренировки со скакалкой представляют собой высокоинтенсивную аэробную нагрузку, которая задействует почти все группы мышц и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, что снижает риск сердечных заболеваний. Кроме того, занятия способствуют улучшению гибкости, координации и выносливости.

Врач подчеркнул, что регулярные тренировки со скакалкой помогают сжигать до 500 калорий за 30 минут, что способствует снижению массы тела и формированию мышечного рельефа. Однако занятия со скакалкой имеют противопоказания и связаны с риском травм при неправильной технике — возможны растяжения и боли в суставах. Не рекомендованы прыжки людям с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также обострениями варикоза.

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