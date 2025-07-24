Врач назвала два правила безопасного использования полотенец

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам два правила безопасного использования полотенец. Специалистку цитирует aif.ru.

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По словам Егоровой, полотенца стоит стирать после нескольких использований. Дерматолог объяснила: если полотенце будет долго оставаться влажным, на нем будут активно размножаться патогенные микроорганизмы. Следствием их активности могут стать покраснения, высыпания и воспаления на коже.

Кроме того, важно помнить, что это индивидуальный предмет, поэтому использовать одно и то же полотенце для всех членов семьи нельзя, подчеркнула врач. Отдельное полотенце, которое не трогают другие, должно быть у людей, имеющих заболевания кожи — дерматиты, диатезы, герпесы, гнойничковые высыпания.

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