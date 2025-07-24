Какое зерно может помочь снизить кровяное давление

Булгур содержит множество питательных веществ, помогающих снизить артериальное давление. Вот несколько причин, почему этот продукт нужно включить в рацион.

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Содержит минералы для контроля давления. В булгуре есть калий и магний. Исследования показывают, что добавки с магнием снижают кровяное давление, особенно у людей с дефицитом магния или неконтролируемой гипертонией.

Богат растворимой клетчаткой. Она играет главную роль в регуляции артериального давления. Клетчатка снижает уровень холестерина в крови и нормализует уровень глюкозы в крови. Из одной чашки варёного булгура вы получите около 8 г этого вещества.

Низкий гликемический индекс. Это важно для давления, так как частые колебания уровня сахара в крови могут со временем повредить сосуды и способствовать развитию инсулинорезистентности. Недавнее исследование также связало низкогликемическую диету с высоким содержанием клетчатки с улучшением состояния сосудов и снижением кровяного давления.

Поддерживается диетой DASH. Этот вариант питания - один из наиболее изученных и рекомендуемых диет для тех, кто страдает высоким артериальным давлением.

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