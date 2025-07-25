Иммунолог предупредила о серьезных последствиях комариных укусов

Укус комара может привести к отеку лица, шеи и горла, а также бронхоспазмам. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на аллерголога-иммунолога Видновской больницы Наталью Попову.

По словам специалиста, у многих людей начинается легкая аллергия после комариного укуса. Обычно ее симптомы проходят самостоятельно и не требуют специального лечения.

Однако бывают случаи, когда аллергия на комаров приобретает серьезный характер и требует немедленного обращения к специалисту. Беспокоиться стоит, если возникают проблемы с дыханием, крапивница, которая распространяется далеко за пределы зоны укуса, сердечно-сосудистые нарушения, отметила эксперт.

Ранее врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов рассказал, как отличить аллергию от простуды. По словам специалиста, простуда обычно проходит за одну или две недели, а аллергия может длиться до тех пор, пока не будет устранен аллерген. Еще одно отличие в скорости развития симптомов. Во время простуды они появляются постепенно, аллергия же может начаться сразу после контакта с аллергеном.