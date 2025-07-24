Перечислены преимущества для здоровья семян чиа

Диетологи порекомендовали при высоком уровне холестерина есть больше семян чиа
Для снижения уровня холестерина в крови важнее всего изменить образ жизни. Например, вы можете добавить семена чиа в блюда, чтобы получать больше растворимой клетчатки и полезных жиров. Эти вещества играют ключевую роль в улучшении показателей холестерина.
Согласно результатам одного обзора, 35 г (около 2,5 столовых ложек) семян чиа в день приводит к заметному снижению уровня холестерина в крови и триглицеридов.
Вот ещё несколько причин, по которым добавление в рацион семян чиа полезно для уровня холестерина.
Много клетчатки. В двух столовых ложках семян чиа содержится 10 г клетчатки, из которых растворимой - 1,5 г. Последняя способствует снижению холестерина. Согласно результатам исследований, употребление не менее 5–10 г растворимой клетчатки в сутки может снизить уровень вредного холестерина на 5,5–11 мг на децилитр.
Растительные жирные кислоты омега-3. Эти вещества положительно сказываются на здоровье сердца.
Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, повышает уровень полезного холестерина в крови. По словам Лорены Акерман, магистра наук, зарегистрированного диетолога, специалиста по пищевым продуктам, в семенах чиа много полифенолов. Высокое потребление этих веществ связывают с повышением уровня полезного холестерина у людей с метаболическим синдромом.
Универсальность и экономичность. За один раз обычно добавляют в блюдо всего одну-две столовые ложки семян чиа.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.