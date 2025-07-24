Уролог предупредил о серьезных последствиях сексуального воздержания

Врач-уролог Мигель Санчес Энсинас отметил, что у мужчин регулярная интимная близость играет важную роль в поддержании здоровья всего организма, поэтому не стоит отказываться от нее с возрастом.

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Как рассказал иностранный медик, здоровье мужчин может серьезно пострадать, если перестать предаваться интимным утехам после 50 лет. Секс на постоянной основе поддерживает здоровье сердца и сосудов, а также снижает риски развития гормональных и психологических проблем.

У мужчин, которые занимаются сексом реже одного раза в неделю, в два раза чаще наблюдается эректильная дисфункция по сравнению с теми, кто занимается сексом еженедельно, – поделился врач.

Энсинас добавил, что проблемы с эрекцией – это не только вопрос интимного характера. Есть вероятность, что человек, столкнувшийся с такими трудностями, болеет сахарным диабетом или у него повышенное артериальное давление. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на зарубежный источник La Prensa Grafica.