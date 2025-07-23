Какие лекарства и БАДы сделают кожу более чувствительной к солнцу

Некоторые лекарственные препараты или пищевые добавки могут вызвать определённые симптомы при контакте с солнцем. Это лёгкое покраснение кожи, сыпь или даже волдыри.

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Антибиотики. Это, например, тетрациклин или доксициклин, ципро (ципрофлоксацин) или левофлоксацин, бактрим (сульфаметоксазол/триметоприм).

Трициклические антидепрессанты. Избегайте чрезмерного пребывания на солнце во время приёма амитриптилина, имипрамина, нортриптилина, сайленора (доксепина).

Противогрибковые препараты. Некоторые из них могут вызвать светочувствительность. Например, грис-пег (гризеофульвин), вифенд (вориконазол).

Статины. Чувствительность кожи к солнцу могут повысить липитор (аторвастатин), ливало (питавастатин), правастатин, зокор (симвастатин).

Антигистаминные препараты. Их часто принимают для лечения аллергии. Примеры таких лекарств включают бенадрил (дифенгидрамин), кларитин (лоратадин), ципрогептадин, прометазин, зиртек (цетиризин).

Диуретики. К ним относятся тиазидные диуретики, лазикс (фуросемид). Эти лекарства связывают с увеличением количества солнечных ожогов, кожной сыпью и изменением пигментации.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они способны вызвать повышенную чувствительность к солнцу и кожные реакции.

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Противоревматические препараты, модифицирующие течение заболевания (БПВП). Среди примеров таких лекарств - арава (лефлуномид), имуран (азатиоприн), плаквенил (гидроксихлорохин), трексалл (метотрексат).

Ретиноиды. Они уменьшают толщину верхнего слоя эпидермиса (защитного барьера кожи) и делают кожу более чувствительной к раздражению и солнечным ожогам.

Сульфонилмочевины. Это класс препаратов, который принимают при диабете 2 типа.

Противозачаточные таблетки. Они тоже могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолету.

Зверобой. Эта добавка может вызвать патологическую кожную сыпь.

Некоторые средства по уходу за кожей. Витамин С, например, может снижать выработку меланина и естественную защиту кожу от УФ-лучей, а ретинолы, гликолевая кислота или бензоилпероксид удаляют наружный слой кожи.

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