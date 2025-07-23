Безопасные для здоровья виды тренировок в жару

Жаркая погода может сделать тренировки на улице некомфортными или даже опасными. Но если вы всё-таки хотите поддерживать уровень активности, то попробуйте следующие виды деятельности.

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Плавание. Это отличный способ оставаться в прохладе и тренироваться. Вы можете плавать по кругу - это отличная хорошая тренировка для сердечно-сосудистой системы.

Более медленный бег. В целом в жару можно заниматься любым видом тренировок, который вы любите, но нужно снизить их интенсивность примерно на 15–20%.

Каякинг. Он представляет собой аэробную тренировку, которая способствует также укреплению мышц.

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Паддлбординг. Это тоже водный вид спорта, который поможет избежать перегрева летом. Его связывают с повышением качества жизни, улучшением аэробной и анаэробной подготовки.

Езда на велосипеде. Но важно помнить, что во время этого занятия внутренняя температура тела будет повышаться.

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