Перечислены продукты с высоким содержанием витамина B12

Витамин В12 содержится по большей части в продуктах животного происхождения. Например, в говядине. Но вот ещё несколько вариантов пищи, где этого витамина даже больше.

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Моллюски. В порции на 110 г содержится 12,8 мкг витамина B12. Кроме того, много этого витамина в устрицах.

Лосось. Он содержит много омега-3, которые борются с воспалением, а также витамин В12.

Пищевые дрожжи. Часто эта форма дрожжей обогащается витамином В12, за счёт чего становится незаменимой для веганов и вегетарианцев. Три столовые ложки пищевых дрожжей могут содержать до 24 мкг В12, что в 10 раз превышает суточную норму.

Консервированный тунец. Одна порция (113 г) такого тунца содержит 3,4 мкг витамина В12, что почти в 1,5 раза больше суточной нормы.

Говяжья печень. Из 110 г печени вы получите почти 70 мкг витамина В12. Это более чем в 25 раз превышает дневную норму.

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