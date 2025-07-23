От каких углеводов надо отказаться, чтобы быстро похудеть

Некоторые продукты с большим количеством углеводов могут помешать вам сбросить вес. Всё потому, что они вызывают скачки и падения уровня сахара в крови, усталость, голод, тягу к вредной еде.

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Картофельные чипсы. Они полны калорий, вредных жиров, лишены питательных веществ и могут способствовать набору веса.

Сладкие хлопья для завтрака. Исследование 2023 года показало, что рацион с высоким содержанием сладких хлопьев затрудняет похудение.

Белый хлеб. Это ультрапереработанный углевод, который быстро переваривается и вызывает резкие скачки уровня сахара в крови. Рацион, богатый подобными продуктами, связывают с набором веса.

Картофель фри. Одно исследование показало, что те, кто регулярно ел эту закуску, набрали около 1,8 кг за 4 года, в то время как люди, которые ели картофельное пюре, набрали чуть меньше 0,4 кг.

Газировка. Многие научные исследования демонстрируют связь между потреблением газировки и набором веса.

Выпечка. В ней много сахара, жира и калорий. Если же вы хотите побаловать себя чем-то сладким, то выбирайте продукты, содержащие не только сахар и жир. Это могут быть пудинг из семян чиа, банановое мороженое, маффины из отрубей с изюмом и орехами пекан.

Йогурт с фруктовым вкусом. В некоторых подобных йогуртах содержится почти 3 чайные ложки сахара на упаковку в 170 мл. Избегайте также десертных йогуртов, у которых сахар указан в качестве второго ингредиента после молока.

Злаковые батончики. Если вам нужен быстрый и удобный перекус, ищите батончики, в которых мало сахара (менее 5 г), много клетчатки (3 г). Также они должны быть цельнозерновыми.

Крендельки. Вместо них перекусывайте лучше цельнозерновыми крекерами или попкорном.

Подслащённые кофейные напитки. Для похудения пейте чёрный кофе или кофе с молоком. Можете также для сладости добавить в него мускатный орех или корицу.

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