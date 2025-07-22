Эксперт объяснила, как избавиться от большого живота

Фитнес-эксперт Ирина Ротач раскрыла секрет избавления от большого живота. Ее слова приводит Men Today.

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Ротач заявила, что регулярные тренировки сохраняют сухую мышечную массу, укрепляют кости и поддерживают здоровый метаболизм. Силовые тренировки или тренировки с отягощениями особенно полезны для поддержания или увеличения мышечной массы, что может ускорить метаболизм.

В состав тренировок эксперт рекомендовала включить прыжки на скакалке, приседания, русский твист, планку, джампинг-джек в планке, берпи, бег на месте, а также велосипед.

Ранее Ротач назвала лучшие упражнения для подтянутого тела у мужчин после 40 лет. Она рекомендовала выполнять шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады, отжимания, упражнение «мертвый жук», бег на месте с касанием разноименных рук и коленей.