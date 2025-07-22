Врач объяснила, кому может навредить лишняя влага в квартире

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что лишняя влага в квартире приводит к появлению плесени, которая может быть вредна для людей с аллергическими заболеваниями.

В беседе с 360.ru эксперт отметила, что в таких условиях у человека могут появиться ингаляционные синдромы, заложенность носа, кашель или приступы бронхиальной астмы.

По словам специалиста, скорее всего в квартире потребуется провести капитальный ремонт, так как плесень и грибы очень устойчивы к окружающей среде.

Ранее заведующий отделением опухолей кожи НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Игорь Самойленко в беседе с НСН напомнил об опасности солнечных ожогов. По его словам, к солнцу стоит относиться как к потенциально не полезному фактору.