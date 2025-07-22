Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Врач — офтальмолог-микрохирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, что для надёжной защиты глаз солнцезащитные очки должны быть оснащены УФ-фильтром.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что существует три типа УФ-лучей и каждый из них представляет опасность для глаз.

По словам специалиста, при выборе солнцезащитных очков также следует обратить внимание на наличие такой функции, как поляризация.

«Этот фильтр защищает глаза от ярких бликов витрин, поверхности воды на море, мокрого асфальта и яркого снега», — добавила врач.

Ранее заведующий отделением опухолей кожи НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Игорь Самойленко в беседе с НСН напомнил об опасности солнечных ожогов. По его словам, к солнцу стоит относиться как к потенциально неполезному фактору.