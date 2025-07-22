Чем грозит чрезмерное употребление фруктов

Рацион, в котором фрукты занимают 75% - это опасный эксперимент над организмом. Об этом рассказал кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru.

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По его словам, такое питание лишает человека других важных веществ - белков, жиров, кальция и витаминов D и В12, йода и омега-3 жирных кислот. В результате такого приема пищи могут развиться анемия, слабость, хрупкость костей и ослабление иммунитета.

При длительном недостатке необходимых элементов в организме может замедлиться обмен веществ. Такое питание особо опасно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему, поскольку фруктоза в больших количествах провоцирует скачки сахара в крови.

Кроме этого, избыток клетчатки в рационе может привести к нарушениям в работе кишечника, метеоризму и вздутию живота.

Лучше всего в день съедать 400 г свежих овощей и фруктов, а также сочетать их с белковыми продуктами. Это принесет максимальную пользу для организма.