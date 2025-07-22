Назван самый полезный спорт для долголетия

Регулярные занятия бадминтоном и особенно большим теннисом способствуют увеличению продолжительности жизни, утверждает врач — травматолог-ортопед, доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН, кандидат медицинских наук Тимофей Скипенко.

«Учёные установили: если регулярно отбивать ракеткой воланчик, средняя продолжительность жизни увеличится на 6,2 года, а если хотя бы пару раз в неделю бегать по корту за теннисным мячом, можно прожить почти на целое десятилетие (9,7 года) дольше», — рассказал врач aif.ru.

Эксперт подчеркнул, что ракеточные виды спорта укрепляют сердечную мышцу, улучшают концентрацию внимания, скорость реакции, ловкость, координацию движений и социальную функцию.

Однако занятия теннисом могут привести к травмам опорно-двигательного аппарата, поэтому необходимо делать разминку, а людям с артрозом или остеопорозом теннис не рекомендуется, добавил Скипенко.

По его словам, бадминтон является менее травматичным видом спорта.

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