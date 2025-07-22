Синдром путешественника: можно ли избежать диареи в отпуске

Долгожданный отпуск не всегда проходит идеально. Бывает и так, что он оказывается омрачен проблемами со здоровьем. Одна из самых распространенных – диарея путешественника, с которой сталкиваются до 70% людей, уезжающих отдыхать. Вместе с экспертом мы выяснили, почему она возникает и что предпринять, чтобы отпуск прошел гладко.

С кишечными проблемами путешествующие люди сталкивались издавна, но синдром путешественника, сопровождающийся появлением диареи, был описан только в 1963 году. Столкнуться с проблемой можно во время любой поездки, а основной причиной ее появления считается попадание в организм патогенных микробов, вызывающих расстройство кишечника.

Значительная часть таких микробов – бактерии, на которые приходится до 90% случаев. Но диарея может иметь и вирусную природу, а также быть связана с простейшими. Основное проявление диареи путешественника – многократный водянистый стул, который также может сопровождаться болями в животе и рвотой.

Врачи связывают возникновение диареи путешественника с пренебрежением правилами личной гигиены, употреблением пищи, которая хранилась или готовилась неправильно, и питьем воды, не отвечающей санитарным нормам. Кроме того, более уязвимым организм делает смена часовых поясов, длительные перелеты или переезды, недостаток сна – все то, с чем люди нередко сталкиваются по дороге в отпуск. Кстати, по тем же причинам синдром путешественника может появиться не только в отпуске, но и после него, когда человек уже вернется домой. Чаще всего страдают дети, пожилые люди старше 65 лет, те, кто имеет хронические заболевания, и люди 20-30 лет.

Несмотря на то что в большинстве случаев болезнь протекает в достаточно легкой форме, а единственным ее следствием становится потеря пары дней качественного отдыха, возможно и тяжелое течение заболевания. Появление кишечных симптомов может стать поводом для сдачи ПЦР-теста на кишечные инфекции, который нужен определения природы возбудителя и определения стратегии терапии – результат молекулярно-биологического исследования Gastrointestinal Panel будет готов за день. Пациенты могут столкнуться с обезвоживанием, обострением хронических болезней, постинфекционным синдромом раздраженного кишечника, синдромом Гийена-Барре, имеющим аутоиммунную природу.

Отправляясь на отдых, важно быть внимательным к качеству потребляемой пищи, не забывать о мытье рук и пить бутилированную воду. В том случае, если недомогание началось, важно следить за самочувствием, пить достаточно жидкости, чтобы снизить риск обезвоживания. Отсутствие улучшений и ухудшение самочувствия, учащение стула, повышение температуры и появление других симптомов – сильной слабости, спутанности сознания – это повод для немедленного обращения к врачу.