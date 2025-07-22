Названа главная ошибка при похудении

сследования показывают, что поддержание дефицита калорий - это основной фактор снижения веса. Да, это действительно может быть эффективным в краткосрочной перспективе, но для долгосрочного похудения и поддержания результата нельзя забывать о типе питания, регулярных физических нагрузках, стратегиях борьбы со стрессом. Кроме того, нередко люди потребляют слишком мало клетчатки, что мешает похудению.

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Существует три причины, по которым клетчатка нередко отходит на второй план, когда мы пытаемся похудеть.

Она непопулярна. Многие люди просто не уделяют должного внимания потреблению клетчатки. В соцсетях о ней тоже говорят меньше, чем о белке. Тем не менее употребление достаточного количества клетчатки связано с успешным контролем веса.

Акцент на потреблении белка. При низкокалорийной диете клетчатка не менее важна, чем белок. Она тоже хорошо насыщает.

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Переоценка потребления клетчатки. Мы часто думаем, что получаем достаточно клетчатки из фруктов и овощей. Однако этих продуктов нужно есть действительно много, чтобы достичь нормы в 25–38 г клетчатки в сутки. Можно также разнообразить рацион бобовыми, цельнозерновыми, фасолью.

Потребление слишком малого количества калорий. Если вы придерживаетесь диеты с экстремально низким количеством калорий, то достичь рекомендуемого количества клетчатки может быть непросто. В каждом грамме клетчатки при этом содержится всего 4 ккал.

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