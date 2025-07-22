Названы причины, почему вы не можете похудеть

Дипломированные диетологи рассказали, какие факторы влияют на снижение веса и почему у вас может не получаться похудеть.

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Отсутствие дефицита калорий. Согласно исследованиям, мы часто на 20% и более переоцениваем своё ежедневное потребление калорий, особенно когда пытаемся похудеть. Даже при использовании специальных приложений эти данные могут быть неточными.

Изменение метаболизма. У тех, кто длительное время питается с дефицитом калорий, происходит значительное снижение расхода энергии в состоянии покоя. Это значит, что организм может сам препятствовать дальнейшему похудению.

Плохой сон. Нехватка сна может вызвать повышение уровня гормона, который отвечает за чувство голода, и снижение уровня гормона, связанного с сытостью.

Нехватка белка. Сохранение мышечной массы во время снижения веса может быть полезным, так как мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя. Если вы не едите достаточно белка, то потеря веса происходит вместе с потерей мышц.

Проблемы с гормонами. Повышенный уровень инсулина, который часто возникает при таких заболеваниях, как инсулинорезистентность или синдром поликистозных яичников (СПКЯ), затрудняет сжигание жира организмом в качестве топлива.

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