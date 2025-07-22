С ранних лет нам внушали, что идеальный утренний прием пищи – это каша и бутерброд с маслом. В чем польза сливочного масла, какова норма его употребления и почему не стоит злоупотреблять им, рассказала детский гастроэнтеролог Юлия Терехова.

«Сливочное масло – источник качественных животных жиров: содержит в своем составе триглицериды, фосфолипиды, витамины и микроэлементы, которые необходимы для нормального функционирования практически всех органов и систем нашего организма», – пояснила гастроэнтеролог.

Среди полезных свойств сливочного масла Юлия Терехова выделила:

триглицериды – обладают противовоспалительным эффектом и благотворно влияют на стенки кишечника;

омега-9-ненасыщенная кислота – помогает снизить воспаление сосудов и уменьшить риск развития атеросклероза;

компоненты сливочного масла также способствуют сохранению влаги в коже, ногтях и волосах, защищая их от негативных воздействий;

кроме того, сливочное масло улучшает процесс желчеотделения и помогает организму лучше усваивать жирорастворимые витамины А, Е, К и Д.

Однако, добавила специалист в беседе с Тульской службой новостей, сливочное масло – это продукт с высоким содержанием калорий. Если употреблять его в избытке, это может привести к набору лишнего веса или даже к ожирению.

«Ежедневные рекомендуемые нормы потребления масла для взрослых – 10–15 гр., для детей до 1 года – 4–6 гр., с 1 года до 3 лет – 15–20 гр., после 3 лет – 20–25 гр.», – напомнила эксперт.

Если после употребления сливочного масла у вас появились такие симптомы, как тошнота или боль в животе, необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Терехова. Это может быть признаком проблем с желудочно-кишечным трактом, таких как заболевания желчевыводящих путей, желчного пузыря или поджелудочной железы.

Напомним, в России молочные продукты подорожали за год (с июня 2024 по июнь 2025) на 24,3 %. Наибольший рост показало сливочное масло (+38,5 %), наименьший – сыры (+12,7 %). В 2025 году темпы подорожания снизились.