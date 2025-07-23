Топ-6 закусок, которые могут предотвратить развитие рака толстой кишки

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал в соцсетях, какие перекусы помогают снизить риск возникновения колоректального рака. Всего их шесть.

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Йогурт. Согласно результатам одного метаанализа, повышенное потребление йогурта связано со снижением вероятности развития колоректального рака на 7%. Можете попробовать парфе с ягодами и гранолой.

Цитрусовые. Их регулярное употребление может снизить вероятность развития рака, связанного с пищеварительным трактом и верхними дыхательными путями.

Орехи. Они богаты белком, что и делает их сытным перекусом. Кроме того, одно исследование продемонстрировало, что две порции орехов в сутки могут снизить вероятность рецидива заболевания у пациентов с раком толстой кишки на поздней стадии на 42%.

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Яблоки. Результаты одного исследования показали, что ежедневное употребление яблок снижает вероятность развития колоректального рака на 47%.

Арбуз. Этот фрукт на 92% состоит из воды. Поддержание баланса жидкости очень важно для здорового пищеварения.

Сальса и гуакамоле. Научно доказано, что томаты и авокадо снижают риск развития рака толстой кишки за счёт клетчатки и антиоксидантов.

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