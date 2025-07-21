Уролог назвал два правила, которые важно соблюдать при мочеиспускании

Уролог Хорди Постиус заявил, что мужчинам при мочеиспускании необходимо соблюдать два правила гигиены. Их он назвал в разговоре с изданием 20minutos.

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«Обязательно мойте руки перед мочеиспусканием», — порекомендовал Постиус.

Кроме того, он посоветовал не вытирать кончик полового органа туалетной бумагой после завершения процесса.

Как пояснил специалист, оба правила призваны снизить риск заражения инфекциями. Так, на туалетной бумаге живут различные бактерии, заявил уролог. А при прикосновении к половому органу немытыми руками, в которых мужчина, к примеру, до этого держал деньги, также может перенести на него различные патогены.

В заключение медик добавил, что эти правила особенно актуальны при посещении общественных туалетов.

Ранее уролог Ильнур Аглиуллин рассказал, почему некоторые люди часто ходят в туалет по ночам. По его словам, у мужчин это может быть связано с проблемами с простатой.