Врач Александра Филева в беседе с Life.ru заявила, что ношение промокшей обуви в течение всего дня может привести к ряду негативных последствий для здоровья, особенно если это происходит на регулярной основе.

Как заметила специалист, когда кожа стоп на протяжении долгого времени контактирует с влажной средой, создаются идеальные условия для развития грибковых инфекций. Она обратила внимание на то, что грибы рода Candida и дерматофиты, являющиеся плесневыми грибами, которые провоцируют кожные заболевания, активно размножаются во влажной среде, вызывая зуд, шелушение, трещины и неприятные запах.

К тому же Филева предупредила, что мокрая обувь способствует размягчению и повреждению кожи, что, в свою очередь, увеличивает риск появления мозолей, потертостей и даже ран, которые могут стать входными воротами для бактериальных инфекций. Особенно опасно это для людей с ослабленным иммунитетом или диабетом, у которых, по словам врача, даже небольшие повреждения кожи заживают медленнее и могут стать причиной серьезных осложнений.

Еще одной серьезной проблемой собеседница издания назвала переохлаждение стоп, учитывая, что влажная обувь нарушает терморегуляцию, а это может спровоцировать снижение локального иммунитета и повысить риск респираторных инфекций. Кроме того, Филева предостерегла о том, что у людей с хроническими заболеваниями, например, циститом или болезнями суставов, переохлаждение ног может вызвать обострение.

Специалист указала, что мокрая обувь может отразиться на состоянии ногтевых пластин. Она пояснила, что под влиянием постоянной влажности ногти размягчаются, утрачивают естественную плотность и эластичность, что приводит к их ломкости, расслоению и деформации. Врач добавила, что во влажной среде также повышен риск развития онихомикоза, представляющего собой грибковое поражение, которое может потребовать долгого лечения.