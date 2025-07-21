Врач рассказала о пользе чая матча для организма

Врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина в беседе с RT рассказала, чем полезен для здоровья зелёный чай матча и есть ли к нему противопоказания.

«Матча богат полезными веществами. Например, он содержит катехины — природные антиоксиданты, защищающие клетки организма от окислительных процессов, которые, в свою очередь, могут приводить к заболеваниям сердца», — рассказал она.

Также существует мнение, что матча помогает снизить вес, продолжила врач.

«Сегодня это остаётся неподтверждённым. Важно помнить, что снижением веса рекомендовано заниматься только под контролем врача, чтобы не навредить здоровью», — посоветовала она.

Сорт чая матча также содержит L-теанин — аминокислоту, которая способствует улучшению памяти, концентрации внимания и обладает успокаивающим действием, продолжила специалист.

«Кроме того, матча содержит кофеин. Он стимулирует ЦНС, повышая бодрость и энергию. Также матча содержит витамины А, С и К, а также минералы — калий и кальций, которые помогают поддерживать нормальную работу иммунной, нервной и костной систем», — пояснила Чуракина.

Ранее агроэксперт Илья Березнюк рассказал, из чего должно состоять настоящее мороженое.