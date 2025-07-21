Врач дал советы по безопасному подъему тяжестей

Lenta.ru

Врач травматолог-ортопед Максим Саутин дал советы по безопасному для здоровья подъему тяжестей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ортопед дал советы по безопасному подъему тяжестей
© Global Look Press

Специалист рекомендовал для таких случаев задействовать большое количество мышц.

«Когда мы поднимаем тяжелые предметы, крайне желательно это делать за счет мышц ног, а не за счет рук и спины, которая при наклоне, при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку», — заявил Саутин.

Врач отметил, что правильная техника подъема тяжестей похожа на действия штангистов.

«Нужно подсесть под предмет, держа спину прямо, и поднимать его за счет силы ног», — отметил специалист.

Ранее Саутин назвал лучшую альтернативу приседаниям со штангой. По мнению специалиста, это жим ногами.