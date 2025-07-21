Перечислены лучшие и худшие продукты для здоровья щитовидной железы

Щитовидная железа, несмотря на свои небольшие размеры, играет ключевую роль в организме: она регулирует обмен веществ, температуру тела, работу сердца и даже настроение. Чтобы поддержать её работу, диетологи Йостен Фиш и Даниэль Смит рекомендуют включать в рацион определённые продукты и избегать других.

Топ-5 полезных продуктов

Бразильские орехи. Они богаты селеном, но употреблять их нужно не более 3 штук в день. Водоросли. Содержат йод, но при болезни Хашимото требуют осторожности. Яйца. Это источник йода, селена и тирозина, необходимых для выработки гормонов. Говядина. Продукт содержит цинк, важный для иммунитета и функции щитовидки. Листовая зелень. Они обеспечивают антиоксидантами и витаминами группы B.

Топ-5 самых вредных продуктов

Соя. Этот продукт может влиять на усвоение лекарств при гипотиреозе. Кофеин. Напиток усиливает симптомы гипертиреоза и тревожность. Сырые крестоцветные овощи (капуста, брокколи). Они содержат гойтрогены, подавляющие работу щитовидки. Сахар. Сладкое провоцирует скачки глюкозы, что опасно при диабете и болезнях щитовидной железы. Трансжиры. Они нарушают связь мозга и щитовидки, ухудшая когнитивные функции.

Эксперты подчёркивают, что при заболеваниях щитовидной железы важно консультироваться с врачом, прежде чем вносить изменения в рацион.