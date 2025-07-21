Диетологи назвали лучшие и худшие продукты для здоровья щитовидной железы

Чемпионат.com

Щитовидная железа, несмотря на свои небольшие размеры, играет ключевую роль в организме: она регулирует обмен веществ, температуру тела, работу сердца и даже настроение. Чтобы поддержать её работу, диетологи Йостен Фиш и Даниэль Смит рекомендуют включать в рацион определённые продукты и избегать других.

Перечислены лучшие и худшие продукты для здоровья щитовидной железы
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Топ-5 полезных продуктов

  1. Бразильские орехи. Они богаты селеном, но употреблять их нужно не более 3 штук в день.
  2. Водоросли. Содержат йод, но при болезни Хашимото требуют осторожности.
  3. Яйца. Это источник йода, селена и тирозина, необходимых для выработки гормонов.
  4. Говядина. Продукт содержит цинк, важный для иммунитета и функции щитовидки.
  5. Листовая зелень. Они обеспечивают антиоксидантами и витаминами группы B.

Топ-5 самых вредных продуктов

  1. Соя. Этот продукт может влиять на усвоение лекарств при гипотиреозе.
  2. Кофеин. Напиток усиливает симптомы гипертиреоза и тревожность.
  3. Сырые крестоцветные овощи (капуста, брокколи). Они содержат гойтрогены, подавляющие работу щитовидки.
  4. Сахар. Сладкое провоцирует скачки глюкозы, что опасно при диабете и болезнях щитовидной железы.
  5. Трансжиры. Они нарушают связь мозга и щитовидки, ухудшая когнитивные функции.

Эксперты подчёркивают, что при заболеваниях щитовидной железы важно консультироваться с врачом, прежде чем вносить изменения в рацион.