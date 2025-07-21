Какие лекарства должны быть в дачной аптечке

На случай укусов насекомых в ней следует хранить антигистаминные и обезболивающие.

Перед поездкой на природу также следует запастись энтеросорбентами, лейкопластырями и антисептическими средствами.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный врач детской городской поликлиники 133 ДЗМ, кандидат медицинских наук Дина Русинова.

«На даче, конечно, хорошо, чтобы были и антигистаминные препараты, и обезболивающие типа «Нурофена», потому что, когда укусит какая-нибудь пчела, оса, то это очень больно. И, конечно же, какие-то препараты сорбирующие типа «Смекты», любой сорбент. То, что мы с собой берём, когда едем куда-то, поэтому хорошо, чтобы это было и на даче, и лейкопластырь, и чем можно обработать, йод или какая-то перекись, чтобы можно было взять и подручными средствами обработать».

Ранее педиатр посоветовала осматривать ребёнка на предмет клещей во время летних прогулок.