Как распознать неправильный прикус

В норме верхние зубы должны перекрывать нижние примерно на треть, между рядами не должно быть щелей, а центр нижней челюсти должен совпадать с осевой линией лица. Любое отклонение от этой схемы — повод обратиться к ортодонту, рассказала врач-ортодонт и спикер Eurokappa Academy Ирина Буторина.

Многие пациенты живут с нарушением прикуса и не догадываются об этом. За патологиями прикуса скрывается серьёзный дисбаланс, который со временем приводит к стираемости эмали, боли в суставах, головным болям, трудностям с пережёвыванием пищи и даже проблемам с осанкой.

Одним из самых заметных признаков нарушения является открытый прикус — когда между верхними и нижними зубами остаётся щель, чаще всего в переднем отделе. Такой прикус мешает нормально откусывать и пережёвывать пищу, а также часто сопровождается дыханием ртом и нарушениями сна.

Мезиальный прикус — это ситуация, при которой нижняя челюсть выдвинута вперёд и перекрывает верхнюю. В сложных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, но при умеренной степени проблему можно решить с помощью элайнеров.

Дистальный прикус, напротив, проявляется задвинутой назад нижней челюстью. Это не только визуально «тянет» лицо вниз, но и приводит к дополнительной нагрузке на суставы, создавая эффект второго подбородка и дряблости нижней трети лица. После коррекции прикуса овал лица подтягивается, появляется выраженный контур — так называемый «угол молодости».

Глубокий прикус внешне может быть незаметен, особенно если зубы ровные. Но при нём верхние зубы полностью закрывают нижние, а жевательная нагрузка сосредотачивается в отдельных точках. Это ускоряет разрушение зубов и может привести к их преждевременной утрате.

Перекрёстный прикус чаще всего проявляется в виде асимметрии: зубы с одной стороны выходят за пределы нормального ряда, с другой — наоборот, задвинуты внутрь. Такая диспропорция нарушает равновесие в работе мышц и челюстей, а также искажает черты лица.

Ещё одна распространённая проблема — скученность зубов. Она возникает, когда зубам не хватает места, и они «наезжают» друг на друга. Это не только вопрос эстетики: в местах скученности чаще скапливается налёт, сложнее проводить гигиену, быстрее развивается кариес.

Скученность считается одной из самых быстро решаемых задач. Если нет сопутствующих нарушений, исправление занимает всего несколько месяцев».

Стоит помнить: любые нарушения прикуса увеличивают риски — от стирания эмали и кариеса до осложнений при протезировании. Иногда врачи не могут установить имплант или мост до тех пор, пока прикус не будет приведён в норму.