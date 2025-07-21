Как улучшить качество спермы

Одним из главных факторов для успешного зачатия ребенка является качество спермы. Способы его улучшить в беседе с «Лентой.ру» подсказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и репродуктолог, основательница центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова.

«Необходимо отказаться от курения, так как никотин оказывает негативное влияние на подвижность сперматозоидов, их морфологию и количество. Даже пассивное курение может снизить шансы на успешное зачатие. Алкоголь следует исключить или свести к минимальному потреблению. Чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к снижению уровня тестостерона, нарушению сперматогенеза и повышению риска генетических аномалий у сперматозоидов», — пояснила Шибанова.

Также медик призвала мужчин включить в рацион устрицы, говядину, орехи, тунец, семена подсолнечника, растительные масла, цитрусовые, ягоды, жирную рыбу, яичные желтки, зеленые листовые овощи и бобовые. При этом потребление продуктов с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров следует ограничить.

В заключение специалистка порекомендовала уделять время умеренной физической активности, к примеру ежедневным прогулкам, плаванию и йоге, бороться со стрессом с помощью медитаций, хорошего сна, общения с близкими людьми и хобби, а также избегать длительного ношения тесного нижнего белья, горячих ванн и саун.

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