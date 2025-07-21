В чем опасность большинства лекарств для похудения

Для покупки большинства современных лекарств для лечения избыточного веса и ожирения требуется рецепт врача. Это связано с тем, что у таких препаратов есть показания и противопоказания, к тому же принимать их нужно под медицинским наблюдением, рассказала "РГ" эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Ольга Пьяных.

© Российская Газета

По этой же причине не всем подходят модные сегодня препараты для желающих похудеть с действующим веществом "семаглутид", предупредила врач. По ее словам, они, в первую очередь, назначаются для контроля диабета 2 типа и у них много побочных эффектов. Так, при терапии семаглутидом возможны тошнота, рвота, диарея или запор, а также более серьезные осложнения, например, проблемы с желчным пузырем.

Пьяных обратила внимание, что лекарства для похудения назначаются в случаях, когда ожирение связано с гормональными нарушениями или другими заболеваниями, а также если изменение образа жизни не приносит результатов. Также медикаментозное лечение необходимо при высоком риске осложнений ожирения или уже их наличии.

Врач подчеркнула, что в большинстве случаев можно похудеть без лекарств, но для этого должно быть сбалансированное питание с дефицитом калорий, регулярная физическая активность, нормализация сна, стресс протекция.