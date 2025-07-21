В чем опасность большинства лекарств для похудения

Врач Пьяных пояснила, почему на большинство лекарств для похудения нужен рецепт
Для покупки большинства современных лекарств для лечения избыточного веса и ожирения требуется рецепт врача. Это связано с тем, что у таких препаратов есть показания и противопоказания, к тому же принимать их нужно под медицинским наблюдением, рассказала "РГ" эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Ольга Пьяных.
По этой же причине не всем подходят модные сегодня препараты для желающих похудеть с действующим веществом "семаглутид", предупредила врач. По ее словам, они, в первую очередь, назначаются для контроля диабета 2 типа и у них много побочных эффектов. Так, при терапии семаглутидом возможны тошнота, рвота, диарея или запор, а также более серьезные осложнения, например, проблемы с желчным пузырем.
Пьяных обратила внимание, что лекарства для похудения назначаются в случаях, когда ожирение связано с гормональными нарушениями или другими заболеваниями, а также если изменение образа жизни не приносит результатов. Также медикаментозное лечение необходимо при высоком риске осложнений ожирения или уже их наличии.
Врач подчеркнула, что в большинстве случаев можно похудеть без лекарств, но для этого должно быть сбалансированное питание с дефицитом калорий, регулярная физическая активность, нормализация сна, стресс протекция.
"Важно создать устойчивые привычки, а не прибегать к краткосрочным диетам", - заключила эндокринолог.