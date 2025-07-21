Назван лучший вечерний напиток для сна

Кислый вишнёвый сок действительно может оказаться спасением при бессоннице. По словам Саманты ДеВито, магистра наук и сертифицированного диетолога, он содержит мелатонин и триптофан. Эти вещества регулируют циклы сна и бодрствования, улучшают качество сна.

Вот несколько причин, почему вишнёвый сок считается лучшим напитком для крепкого сна.

Источник мелатонина. Вишня содержит естественным образом мелатонин, который отвечает за циклы сна и бодрствования. Поэтому употребление кислого вишнёвого сока помогает повысить уровень мелатонина, что улучшит засыпание.

Содержит триптофан. Это незаменимая аминокислота, играющая главную роль в выработке мелатонина. Об этом сказала Клаудия Салинас, магистр наук, зарегистрированный диетолог, эксперт по лекарственным препаратам.

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Много антиоксидантов. Из вишнёвого сока вы получите антоцианы. Эти вещества могут способствовать более глубокому и спокойному сну.

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