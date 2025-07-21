Что нужно есть во время умственной деятельности

В процессе активной работы мозг потребляет много глюкозы.

Спортивные батончики без содержания сахара тоже эффективны в подобных случаях. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий научный сотрудник Института скорой помощи им. Склифосовского и заведующий кафедрой медицинских технологий Пироговского университета Михаил Синкин.

«Недостаток сладкого влияет на мозг. Надо сбалансированно питаться. Сахар так же важен, как и небольшое количество соли, жиры, белки, углеводы и так далее. Мозг — очень энергозатратный орган, он максимально потребляет глюкозу, и во время умственной деятельности, во время экзаменов, если студент долгое время не ест, в течение трёх-четырёх часов, а мозг потребляет глюкозу, то как вариант съесть шоколадку или конфету — это не худший вариант. Ничего в этом плохого нет, как такой концентрированный вброс углеводов и белков. Но есть сейчас батончики специальные, спортивные, которые тоже помогают. Хотя в них нет глюкозы, но те вещества, что содержатся, они всё равно метаболизируются и обладают схожей функцией».

Ранее физиолог дала советы для поддержания мозга в тонусе. Нейропластичность можно развить, делая что-то «принципиально новое». Также полезно искать ответы на вопросы, связанные с логикой. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Яна Венерина.