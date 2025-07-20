Эксперт предупредил об опасности употребления сырого молока

В некипячёном продукте могут содержаться бактерии бруцеллы.

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Заражение этой зоонозной инфекцией может привести к проблемам с репродуктивной функцией и суставами, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» ветеринарный врач Евгения Симонова.

«Бруцеллёз — это зооноз, то есть то заболевание, которое передаётся от животных человеку. Чаще всего эта болезнь профессиональная либо болезнь сырого молока, когда мы его не прокипятили, и мы пьём молоко с бруцеллой. Чем это опасно? В первую очередь это репродуктивные проблемы, возникновение выкидышей. Также это очень сильные проблемы с суставами. Кипятите молоко, не пейте сырое молоко».

Ранее вирусолог предупредил о риске заражения мальтийской лихорадкой при употреблении мяса и молока. Речь идёт о термически необработанных продуктах, купленных у непроверенных продавцов. Переносчиками могут быть как домашние, так и дикие животные, подчеркнул в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.