Семь растений, к которым опасно даже приближаться

Даже на привычной даче или в прогулочном лесу можно столкнуться с представителями флоры, которые несут серьезную угрозу здоровью — и даже жизни. Ученые Пермского Политеха назвали семь самых опасных растений, распространенных на территории России. Среди них — не только печально известный борщевик, но и ландыш, аконит, белладонна, лютик, чистотел и даже крапива.

Борщевик Сосновского может вызвать тяжелые ожоги, отеки дыхательных путей и удушье. Причем опасность представляет не только сок, но и пыльца, которая при вдыхании может повредить слизистые. По словам специалистов, даже находиться ближе чем в 30 метрах от зарослей этого растения — уже риск.

Ландыш содержит токсин, нарушающий сердечный ритм. Его пыльца может всасываться через слизистые, а прикосновение к поврежденной коже — вызвать тяжелую интоксикацию и остановку сердца. Несмотря на это, растение часто высаживают на клумбах, не зная о его скрытой угрозе.

Аконит, растущий в Сибири, на Алтае и Кавказе, издавна использовался для отравления стрел. Его яд — аконитин — смертелен даже в малых дозах. Цветы привлекают пчел, но нектар становится причиной гибели насекомых и попадания токсинов в мед. Такой продукт может менять вкус и цвет, вызывать покалывание на языке, аллергию и сбои в работе сердца.

Еще одно коварное растение — белладонна, или красавка. Несмотря на красивое название, ее ягоды способны вызвать галлюцинации, паралич дыхания и смерть. Даже прикосновение к листьям может вызвать спазмы сосудов.

Не менее опасен и лютик. Его сок вызывает ожоги и может проникать под ногти. Чистотел, считающийся народным средством от бородавок при наружном применении может вызвать отказ почек, а у детей — привести к летальному исходу. Его ядовитые алкалоиды проникают через кожу и разрушают клетки печени и почек. Даже перчатки не всегда спасают — сок почти невозможно смыть со слизистых.

Даже крапива, которую многие считают полезной, может быть опасной. Ее жгучие волоски содержат муравьиную кислоту, гистамин и холин — вещества, которые вызывают ожоги, волдыри и ослабляют защитные функции кожи. Через микроповреждения могут проникнуть бактерии и грибки, провоцируя воспаление и заражение.

Исследователи подчеркивают: растения, обладающие лечебными свойствами, часто в больших дозах или при неправильном применении становятся смертельным ядом. И потому с природой лучше дружить с осторожностью и знанием дела — особенно в теплый сезон, когда опасные цветы и травы распускаются повсеместно.