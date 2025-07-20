Кофе или цикорий: можно ли одно заменить другим и в чем польза

В последние годы тема здорового питания и поиска альтернатив привычным продуктам набирает обороты. На этом фоне растет интерес к цикорию. Это объясняется экономическими факторами и ЗОЖ-трендами. Ведь в первую очередь он имеет стойкую репутацию полезной замены кофе. В чем отличие цикория от любимого многими бодрящего напитка, нам рассказала старший менеджер по разработке продукта кофеобжарочной компании Татьяна Бурсье.

«Сегодня спрос на цикорий растет на 15—20% в год. Однако, несмотря на растущий интерес и тренд на здоровые альтернативы, цикорию вряд ли удастся полностью вытеснить кофе. В 2025 году на рынке горячих напитков замечена тенденция — потребители „переключаются“ на кофе, в том числе на обжаренный. Также растет интерес к декафу (кофе без кофеина) или к фитокофе с добавлением душистых трав», — рассказывает наш эксперт.

Вкус — дело субъективное, но не случайное

Безусловно, вкус — это индивидуальное предпочтение. Кто-то находит цикорий приятным и освежающим, а кто-то отмечает его злаковый привкус. Но если говорить о вкусовом профиле, то цикорий кардинально отличается от кофе. Татьяна: «Кофе обладает богатой палитрой вкусов — от фруктовых и цветочных до шоколадных и ореховых, в зависимости от сорта, обжарки и способа приготовления. Цикорий же предлагает более простой, прямолинейный вкус, который, несмотря на вариации в обработке, остается узнаваемым и для многих менее насыщенным».

Не просто бодрость, а целый ритуал

Все мы знаем, что кофе — это не просто напиток. Это ритуал. Запах свежесмолотых зерен, процесс приготовления, первая чашка утром — все это создает определенную атмосферу и настраивает на продуктивный день.

«Кофеин, содержащийся в кофе, обеспечивает прилив энергии и бодрости, помогая сконцентрироваться. Цикорий же, не содержащий кофеина, не дает такого эффекта. Да, он обладает своими полезными свойствами, например, улучшает пищеварение и способствует снижению уровня сахара в крови, но он не способен заменить ту самую „кофейную“ бодрость, к которой многие привыкли», — поясняет специалист.

Одной только пользы недостаточно

Цикорий — это действительно полезный напиток. Он богат инулином, пищевыми волокнами, которые благоприятно влияют на микрофлору кишечника. Он также содержит антиоксиданты и минералы. Однако, и кофе, при умеренном потреблении, обладает своими полезными свойствами.

«Например, кофеин улучшает когнитивные функции, а антиоксиданты защищают клетки от повреждений. Поэтому, говорить о безусловном преимуществе цикория в плане полезности было бы не совсем корректно», — отмечает эксперт.

Выбирайте то, что нравится

Цикорий — это отличная альтернатива для тех, кто хочет снизить потребление кофеина или просто попробовать что-то новое. Он может стать приятным разнообразием в рационе и принести пользу для здоровья.